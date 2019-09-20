В США небольшой самолёт разбился сразу после взлёта, есть жертвы

A small plane crashed onto the roof of a Torrance shopping center Thursday after taking off from a nearby airport. https://t.co/bjtGZOTfdM pic.twitter.com/ItygmLcOtI — Los Angeles Times (@latimes) 19 сентября 2019 г.

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате падения легкомоторного самолёта Cessna 177 сразу после взлёта из аэропорта города Торранс в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как рассказали журналистам очевидцы случившегося, в районе полудня был слышен звук самолётного двигателя, несколько свидетелей видели, что пилот разворачивался обратно в сторону аэропорта. Вероятно, возникли какие-то технические проблемы: не дотянув до посадочной полосы около километра, самолёт рухнул на здание торгового центра.

Авария произошла у задней стороны торгового комплекса, где было не так много посетителей, самолёт практически пробил крышу здания. Полицейские смогли достать из обломков двух мужчин, возможно отца и сына, однако один из них скончался до приезда медиков. Второй был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Отмечается, что среди посетителей торгового центра пострадавших нет. Ведётся расследование причин случившегося. Сообщается, что специалистам потребуется день или два, чтобы убрать самолёт с крыши.