Виктор Бут хочет написать книгу

Как пояснила его жена Алла, у осуждённого появилось много различных полезных знаний, проверенных на себе за время заключения.

Россиянин Виктор Бут, который отбывает наказание в тюрьме города Марион (Иллинойс, США), хочет написать книгу о жизни в тяжёлых условиях. Об этом рассказала жена россиянина Алла.

— Он собирается — по крайней мере, говорит, что морально почти готов — написать книгу, — рассказала Алла Бут ТАСС.

По словам женщины, супруг хотел бы рассказать о своём опыте "выживания в жёстких условиях — медитации, упражнениях из йоги, спортивных упражнениях для нормализации психического состояния и физического здоровья". Как пояснила Алла, у осуждённого появилось много различных полезных знаний, проверенных на себе за время заключения.

Виктор уже давно выработал себе распорядок дня и не нарушает его, отметила Алла.

— Он человек сильный, жёсткий, бывший военный — силы воли ему не занимать. Он встаёт, начинает с йоги, затем чтение, потом небольшой перекус, потом занятия языками, опять чтение. Он говорит: "Мне не хватает времени в сутках на то, что я себе запланировал на день", — пояснила женщина.

По словам жены заключённого, Бут использует время в камере для того, чтобы не сойти с ума.

— Когда ты занят чем-то, это не так тяжело воспринимается, — резюмировала женщина.

Напомним, россиянин Виктор Бут был арестован в Таиланде по запросу США в 2008 году. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства американцев. Бута экстрадировали в США, где в 2012 году суд признал его виновным и осудил на 25 лет тюрьмы. На днях прошло первое с 2012 года свидание Виктора Бута с женой и дочерью.