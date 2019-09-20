Роструд назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Для того чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу в России, вовсе не обязательно переезжать в Москву или Санкт-Петербург, ведь вакансии с высокой зарплатой предлагаются и в других регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

По данным ведомства, в российской столице зарегистрировано более восьми тысяч вакансий с заработной платой больше 80 тысяч рублей. При этом в Красноярском крае таких предложений о работе размещено немногим меньше — более семи тысяч. Замыкает тройку лидеров Республика Саха (Якутия), где открыто около 2,5 тысячи вакансий с высокой зарплатой.

Кроме того, приблизительно полторы тысячи рабочих мест с окладами больше 80 тысяч рублей предлагают работодатели в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге предложить сотруднику высокую зарплату готовы работодатели из сфер информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта. В Красноярском крае лидерами по этому показателю стали сферы строительства, добывающая промышленность и транспорт.

В Республике Саха (Якутия) первые строчки предложений занимают добывающая промышленность, производство и консалтинг. В Ханты-Мансийском автономном округе это добывающая промышленность, строительство и транспорт. В Ямало-Ненецком автономном округе в лидерах оказались производство, здравоохранение, строительство и добывающая промышленность.

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