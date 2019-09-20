Медведь растерзал рыболова на Сахалине

Работник рыболовецкого стана на Сахалине скончался в результате нападения медведя, пишет РИА "Новости".
— Трагедия произошла в четверг днём. Ещё живого мужчину с тяжёлыми ранениями вечером обнаружили работники нефтеперерабатывающего завода компании "Петросах", расположенного недалеко от стана, — приводит агентство слова собеседника в отделении полиции Смирныховского района в центре острова.
По данным полиции, мужчина умер при транспортировке в больницу. В районе ЧП работает оперативно-следственная группа, туда же направились сотрудники местного лесничества.
Обстоятельства инцидента пока не комментировали ни в полиции, ни в Минлесхозе региона.
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