В Приморье фотоловушка сняла леопарда Катюшу, родившую двух котят

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Один из котят леопарда Катюши. Фото © "Земля леопарда" 

На протяжении долгого времени не удавалось запечатлеть потомство хищной кошки, скрывающейся в лесах на границе с Китаем.

В национальном парке "Земля леопарда" сообщили, что впервые удалось запечатлеть леопарда Leo 55F, более известного по кличке Катюша, с потомством — двумя котятами. Об этом сообщает пресс-служба парка, публикуя кадры, сделанные фотоловушкой в лесу.

Леопард под номером Leo 55F с котятами был зарегистрирован фотоловушками "Земли леопарда" у границы с Китаем. Катюша, как её назвали дочери российских военнослужащих из пансиона Минобороны, для выращивания потомства предпочла территорию российского национального парка, — сообщили в пресс-службе национального парка.

<p>Один из котят леопарда Катюши. Фото © <a href="http://leopard-land.ru/news/8132" target="_blank">&#34;Земля леопарда&#34;</a></p>

Как подчеркнули специалисты, долгое время не удавалось заснять потомство леопарда. В итоге сейчас камера запечатлела уже повзрослевших котят — в возрасте около одного года.

<p>Леопард Leo 55F Катюша. Фото © <a href="http://leopard-land.ru/news/8132" target="_blank">&#34;Земля леопарда&#34;</a></p>

Отметим, ученицы московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ" выполняют роль своеобразных "крёстных" дальневосточных леопардов. В их задачу входит участие в благотворительных и природоохранных акциях.

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