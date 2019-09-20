Минприроды подсчитало стоимость всех зверей, лесов и воды в России

Самыми существенными активами российской природы оказались лоси, косули, северные олени.

Министерство природных ресурсов и экологии обновило оценку стоимости всех охотничьих животных, а также лесных и водных ресурсов в России. Об этом сообщает РБК.

Так, согласно обновлённым данным ведомства, общая стоимость 21 вида охотничьих животных России от лосей до муфлонов составила 267 миллиардов рублей по состоянию на конец 2018 года. Примечательно, что озвученная в 2017-м цифра была более чем в 400 раз меньше и составляла 0,6 миллиарда рублей.

— Неясно, с чем связан такой значительный пересмотр стоимости охотничьих животных, но, возможно, Минприроды исправило неточность предыдущей оценки, — отмечается в публикации.

Первую строчку в рейтинге стоимости занимают лоси, стоимость которых в России составляет 88 миллионов рублей, вторую строчку занимают косули — 46,7 миллиона, замыкают тройку лидеров дикие северные олени — 28,7 миллиона. При этом разрыв с четвёртой позицией не так велик — общее число сибирских кабарг оценено в 27,1 миллиона рублей.

Отмечается, что соответственно выросли и размеры компенсаций, которые браконьеры теперь будут платить за убитых животных. В качестве аналога рыночных цен в таких случаях используют фиксированную таксу от Минприроды. Например, за одну убитую рысь нарушителям придётся отдать 40 тысяч рублей, за лося уже 80 тысяч, а за каждого снежного барана — по 100 тысяч рублей.