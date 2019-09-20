Первый покупатель iPhone 11 в России рассказал, как приобрёл телефон вне очереди

Мужчина купил два iPhone 11 Pro Max в оттенке midnight green с объёмом памяти 256 гигабайт за 235 тысяч рублей.

Первый покупатель новой модели iPhone в России рассказал, что приобрёл гаджеты, даже не отстояв в очереди, которая традиционно скапливается перед магазином официального ресейлера компании Apple в Москве. Мужчина, представившийся Давидом Давыдовым, сообщил, что забежал в магазин перед работой, чтобы купить гаджеты себе и своей жене.

— Это добрая традиция. Я каждый год в этом магазине где-то в этих числах прихожу за смартфонами. В этом году очень грамотно было. Я просто проходил вчера, зашёл, приобрёл (по предзаказу. — Прим. Лайфа) два телефона. Мне сказали: "Приходите в это время". И всё. Очень приятно, классно, — сказал он журналистам.

Напомним, 20 сентября в России стартовали продажи новых "яблочных" смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Ранее Лайф составил рекомендации, как без очереди купить iPhone 11 в первый день продаж.