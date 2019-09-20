"Роскачество" нашло пестициды в детском фруктовом пюре

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Эксперты также рассказали, на что необходимо обратить особое внимание при выборе продукта.

Специалисты "Роскачества" проверили 24 из наиболее популярных на отечественном рынке торговых марок яблочного детского пюре и обнаружили в некоторых образцах следы пестицидов. Результаты исследования распространила пресс-служба организации.

В лаборатории отправились образцы пюре, произведённого в России, Белоруссии, Польше, Чехии, Сербии и Латвии, стоимость продукта варьировалась от 13 до 105 рублей за упаковку. В ходе проверки в семи торговых марках были найдены следы пириметанила — вещества, которое используется для уничтожения плесеней и грибов в плодах. Ещё в двух образцах обнаружен пропаргит, применяемый для борьбы с клещами.

При этом количество пестицидов во всех девяти образцах были ничтожными, поэтому с полной уверенностью говорить об их вреде нельзя.

В "Роскачестве" посоветовали при выборе детского фруктового пюре внимательно изучать состав. На этикетке не должны значиться искусственные красители, консерванты и специи. Что касается гомогенизированного пюре с измельчённостью компонентов до 0,3 мм для детей четырёх-шести месяцев, то в нём не должно быть даже сахара и соли. Специалисты указали на необходимость проверять степень измельчённости компонентов, которую хорошо видно в прозрачных стеклянных упаковках. Правило одно: чем старше малыш, тем крупнее могут быть компоненты.

Ранее "Роскачество" изучило 26 самых популярных марок клубничного йогурта и обнаружило в некоторых из них бактерии группы кишечной палочки.

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