Синоптики предупредили москвичей об очагах тумана и дождях в пятницу

Сегодня утром в Москве возможны очаги тумана, днём же обещают кратковременные дожди. Об этом говорится в сообщении центра погоды "Фобос".

— Днём над регионом будут клубиться разорванные облака, местами не исключены кратковременные дожди, воздух в столице прогреется лишь до +8…+10°, — поясняют синоптики.

В области обещают температуру воздуха до +12°. Ветер может достигать девяти метров в секунду, а атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Ранее синоптики сообщали, что атмосферное давление в Москве находится на "барическом дне". Такие колебания могут повлиять на состояние метеочувствительных людей.