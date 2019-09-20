Россиянин отстоял первым в очереди за новым iPhone три дня. Но оказалось, зря

К re:Store на улице Тверской в Москве выстроилась очередь из претендентов на покупку нового айфона. Первым место занял некий Алексей — ещё 17 сентября.
— С 17-го числа. Здесь не было очередей, зато я каждый день подходил — днём, вечером и ближе к ночи... Я не себе, я продаю место. У меня заказ на 30 тысяч за место. Покупатель хочет купить iPhone 11 Pro Max, — рассказал Алексей РИА "Новости".
В итоге трое суток в очереди оказались напрасными — первым iPhone 11 купил мужчина, который сделал предзаказ. Ему просто назвали время, когда приходить за новым "яблочком". Ранее первый покупатель рассказал, для кого приобрёл сразу два айфона.
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