МЧС Чечни отчиталось о благополучном спасении пушистиков из горящего ТРЦ — видео

На кадрах видно, как один из сотрудников МЧС выносит из горящего здания кролика.

ГУ МЧС России по Чеченской Республике опубликовало видео спасения животных из контактного зоопарка в торговом центре "Гранд-парк" в Грозном, где накануне произошёл крупный пожар. На кадрах запечатлено, как один из бойцов пожарной бригады вынес из здания маленького кролика. Зверёк с виду был спокоен и не сопротивлялся. Как пояснили позже Лайфу в МЧС, никто из людей или животных не пострадал при пожаре.

— При пожаре спасены все животные из контактного зоопарка, а именно: кролики, черепахи, попугаи и шиншиллы. Пушистики благополучно возвращены хозяину, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

Напомним, торговый центр "Гранд-парк" вспыхнул в четверг вечером на третьем этаже здания, площадь возгорания составила 700 квадратных метров, жертв и пострадавших нет.