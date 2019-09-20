В одесской школьной столовой отравилось 53 ребёнка

На стационарном лечении пять школьников. В школе проводят противоэпидемическую обработку.

В одесской школе на протяжении пяти дней дети массово травятся едой из столовой. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, за медпомощью обратилось уже 53 ребёнка.

— В течение 15–19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевое отравление" обратилось 53 ученика школы № 11 города Одессы, — сообщили в ведомстве.

Все ребята почувствовали недомогание после перекуса в школьной столовой. На утро 20 сентября на стационарном лечении остаются пять школьников. В образовательном учреждении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее в Винницкой области Украины более 20 человек отравились во время обеда в школьной столовой.