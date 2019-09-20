Представление ГП РФ о смягчении приговора Устинову поступило в Мосгорсуд

В Мосгорсуд поступило представление Генеральной прокуратуры о смягчении приговора актёру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии за нападение на омоновца. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

— Представление Генпрокуратуры на приговор в отношении Павла Устинова поступило в Московский городской суд, — заявила Солопова.

Накануне в надзорном ведомстве объяснили, что просят изменить приговор актёру Павлу Устинову, поскольку считают вердикт чрезмерно суровым.

Напомним, актёра Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс.