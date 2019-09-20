В Гатчине семья насмерть отравилась газом из-за сломанной горелки

В газовой системе, расположенной в квартире, специалисты нашли сделанные жильцами модификации.

В Гатчине Ленинградской области целая семья отравилась из-за утечки бытового газа из неисправной колонки. Следственное управление СК РФ по области сообщает, что на месте трагедии нашли тело 32-летней женщины.

Как стало известно Лайфу из источников в правоохранительных органах, помимо матери семейства в доме № 1 в Солнечном переулке погибли ещё двое детей 12 и 7 лет. Отца, 1976 года рождения, удалось спасти. По предварительным данным, семья проживала по адресу без регистрации.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Несколько дней назад Лайф рассказывал о происшествии в Черновицкой области Украины. Там из-за утечки взорвался газ, когда люди находились в сауне. Три человека серьёзно обгорели.