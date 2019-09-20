Самолёт UTair вернулся в Уфу из-за проблем с давлением

На борту Boeing 737-500 в момент происшествия кроме экипажа находилось более 100 пассажиров.

Самолёт авиакомпании UTair, вылетевший из Уфы в Бованенково на полуострове Ямал, вернулся обратно из-за отсутствия роста давления в кабине. Об инциденте сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, борт Boeing 737-500, выполнявший рейс UT982, вылетел из башкирской столицы 20 сентября в 08:46 (06:46 мск).

— На борту самолёта было 109 пассажиров. В 10:27 по местному времени (08:27 мск) он произвёл посадку в аэропорту Уфы в штатном режиме, — уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что один из пилотов авиакомпании AZUR аir напился, устроил дебош и пропустил рейс.