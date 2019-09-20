В яблочном соке с прилавков нашли лишние ингредиенты

В чёрный список попал один образец, в составе которого обнаружили следы фруктов, которых там быть не должно.

"Росконтроль" закупил в отечественных магазинах яблочный сок популярных брендов и выяснил, из чего они изготовлены. В лаборатории отправили семь образцов: "Фруктовый сад", "Сады Придонья", "Удачный", Santal, "Juice team / Сочная команда 1", Swell и A cappella.

По результатам исследования "Фруктовый сад", Santal, Swell и A cappella попали в перечень товаров с замечаниями. В образцах нашли повышенное содержание лимонной кислоты, но указать её в составе забыли. Кроме того, в соках "Фруктовый сад", "Сады Придонья", "Удачный", Santal, "Juice team / Сочная команда 1" и Swel оказалось низкое содержание витамина С. К "Удачному" у специалистов есть ещё одно замечание: в него могли добавить сироп.

В чёрный список попал один образец — "Juice team / Сочная команда 1". Эксперты нашли в его составе "неяблочные" компоненты растительного происхождения", предположительно, сок груши или айвы. Кроме того, при создании продукта яблочный концентрат слишком сильно разбавили водой и добавили регуляторы кислотности.

Специалисты рекомендовали к покупке два сока: "Сады Придонья" и "Удачный". Образцы получили 80 и 77 баллов из 100 соответственно.

Ранее специалисты "Роскачества" проверили 24 образца яблочного детского пюре и обнаружили в некоторых из них пестициды.