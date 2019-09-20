ФСИН отстранила начальника колонии, где устроили стриптиз на корпоративе

Сотрудники учреждения в свободное от работы время устроили конкурсы "для взрослых" при праздновании Дня лесника.

На время проведения проверки от работы отстранён начальник колонии-поселения № 14 в Красноярском крае Александр Трефилов, сотрудники которой во время празднования Дня лесника устроили конкурсы со стриптизом, снимая при этом происходящее на камеру. Об этом сообщает телеграм-канал "Красноярск № 1", где ранее и была опубликована видеозапись с корпоратива.

Уточняется, что праздничное мероприятие проходило не в самой колонии, а в клубе посёлка Тамтачет. По предварительным данным, сначала вечер проходил тихо и в рамках приличий, но, как только уехало начальство, сотрудники позволили себе более шумное продолжение вечера.

Напомним, ранее Лайф публиковал видео стриптиза сотрудников колонии-поселения № 14 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю во время празднования Дня лесника. По предварительным данным, начальник колонии Александр Трефилов стриптиз не видел. Он полагает, что была какая-то сценка после его ухода.