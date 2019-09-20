Охотники за НЛО начали прямую трансляцию "штурма" Зоны 51

На кадрах видно, что у военной базы уже появились целые палаточные лагеря из искателей внеземных цивилизаций.

Пользователь YouTube под псевдонимом LDG Station запустил прямую трансляцию "штурма" Зоны 51, в которой, согласно популярному мифу, американское правительство содержит пришельцев.

Охотник за НЛО заявил, что надеется встретиться с инопланетянами на военной базе, расположенной в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса. Несмотря на запрет ВВС США, у "секретного" объекта уже появились целые палаточные лагеря.

Тем временем над Зоной 51 закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб. Запрет действует до 22 сентября и распространяется на любую авиацию, включая квадрокоптеры.

Ранее суд в США приговорил двух голландцев к десяти дням тюрьмы за попытку незаконного проникновения в Зону 51.