"Роскосмос" отказал космонавту в повышении из-за жены-американки

Должность, на которую претендовал Маленченко, подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

Юрия Маленченко не утвердили на должность первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства супруги. Космонавт женат на уроженке России Екатерине Дмитриевой, имеющей гражданство США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой сразу на три источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности "Роскосмоса". Основанием для отказа в повышении якобы стало то, что должность подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

Маленченко женился на американке 10 августа 2003 года. При этом во время церемонии космонавт находился на борту МКС, а его невеста — в Центре управления полётами в Хьюстоне. Документы о вступлении в брак от имени россиянина подписал юрист. Таким образом состоялась первая и последняя на сегодняшний день космическая свадьба.

Ранее сообщалось, что российским космонавтам могут вернуть огнестрельное оружие.