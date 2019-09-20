Российские банки начнут изучать кредитную историю родственников своих заёмщиков

Заказчик методики считает, что она может быть полезной при оценке клиентов без кредитной истории или с недостаточно подробными сведениями.

Методику, в которой банки оценивают заёмщиков по кредитной истории родственников, разработало бюро кредитных историй "Эквифакс". РБК сообщает, что её уже начали тестировать десятки кредитных организаций.

Близкое окружение потенциального заёмщика таким образом становится одним из критериев, по которому будут оценивать риск его дефолта. В базе есть уже 60 миллионов граждан России. Эксперты считают, что есть вероятность в 80 процентов, что у потенциального заёмщика найдётся хотя бы один родственник, который ранее пользовался кредитными услугами банков.

В пресс-службе банка "Тинькофф" сообщили, что именно их организация была заказчиком продукта.

Отмечается, что Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединённое кредитное бюро (ОКБ) не планируют внедрять скоринг заемщиков с опорой на кредитные истории их родственников.

Ранее Лайф рассказывал, как банки без ведома людей делают запросы об их финансовой биографии в бюро кредитных историй.