Президент Киргизии заявил Путину, что учения "Центр-2019" вызывают гордость

А российский лидер назвал участие киргизских военных в манёврах важным этапом их подготовки к отражению возможных опасностей.

Президент России Владимир Путин поблагодарил киргизского коллегу Сооронбая Жээнбекова за приезд на стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" на полигон Донгуз под Оренбургом.

— Спасибо, что приехали. Мы с вами в разных местах и по разным поводам встречаемся. Но это необычный повод — совместные учения. Продолжаем сотрудничество по всем направлениям. Главным образом всегда обращаем внимание на наше экономическое сотрудничество. И здесь есть что показать. Оно развивается успешно, — обратился Путин к Жээнбекову.

Он отметил, что военное сотрудничество Москвы и Бишкека также идёт своим чередом. Президент заявил о важности участия киргизских военнослужащих в стратегических манёврах. Путин считает это значимым этапом подготовки ВС страны к отражению возможных опасностей, в том числе исходящих от террористов.

В свою очередь Жээнбеков поздравил российского лидера с успешными учениями. Президент Киргизии заявил, что "Центр-2019" вызывает гордость и производит огромное впечатление.

Ранее сегодня главы двух государств понаблюдали за активной фазой стратегических учений на полигоне Донгуз.