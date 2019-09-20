Убийцы сотрудников спецсвязи подожгли офис, чтобы скрыть ограбление

Уголовное дело возбуждено сразу по трём статьям уголовного кодекса. Преступников ещё ищут.

В Следственном комитете России рассказали новые подробности об убийстве двоих сотрудников спецсвязи минувшей ночью в Брянске. СК РФ подтвердил, что неизвестные пошли на преступление ради денег, а его следы пытались скрыть, устроив поджог офиса.

— Целью нападения явились доставляемые спецвязью наличные денежные средства. После совершения нападения преступники пытались скрыть следы преступления путём поджога служебного помещения, — рассказали в СК РФ по Брянской области.

Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям: "Убийство", "Разбой", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Преступников ещё ищут. По данным местных СМИ, они забрали с собой около 10 миллионов рублей, а также табельное оружие убитых.