Глава Калининградской области посоветовал НАТО не связываться с военными России

Политик посоветовал им изучать историю: как заканчивались прежние планы по захвату российских земель.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион сможет дать отпор возможной агрессии США. Так он прокомментировал сообщения американского журнала The National Interest, который писал, что бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал потенциальную бомбардировку Калининграда.

— У нас находится главная база Балтийского флота. И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать связываться с нашими военными, — цитирует ТАСС Алиханова с форума "Среда для жизни: города", который проходит в Великом Новгороде.

Также Алиханов посоветовал американским военнослужащим изучить военную историю России. Из неё можно узнать о тех "планировщиках, которые строили планы относительно Российского государства, и чем это потом для создателей таких планов заканчивалось".

Ранее сегодня Лайф сообщал о публикации военного журнала The National Interest. Журналисты выяснили, что стратегический бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области весной этого года.