Сергей Аксёнов переизбран главой Крыма

За его кандидатуру депутаты парламента республики проголосовали единогласно — 74 из 74.

Депутаты Госсовета Крыма второго созыва на пленарном заседании переизбрали на пост руководителя республики Сергея Аксёнова, который возглавлял регион с момента его воссоединения с Россией. Об этом объявил спикер парламента Владимир Константинов.

За кандидатуру 46-летнего Аксёнова члены крымского парламента проголосовали единогласно — 74 депутата из 74. Он избран главой республики на следующие пять лет.

Депутатов парламента республики избрали в единый день голосования 8 сентября. По итогам выборов в Госсовет прошли три партии: "Единая Россия" (54,70%), ЛДПР (16,84%) и КПРФ (8,22%). В соответствии с региональным законодательством после этого все главы городов и районов Крыма ушли в отставку.