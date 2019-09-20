Момент расстрела двух полицейских в Москве попал на видео

Всё произошло буквально за пару минут. Сотрудник МВД РФ выхватил пистолет и после нескольких слов открыл огонь.

Камера видеонаблюдения сняла момент, когда в Москве в отделе полиции на станции метро "Рязанский проспект" один сотрудник МВД РФ расстрелял двух других. Видео опубликовано в телеграм-канале LifeShot.

На этих кадрах видно, как человек в форме полицейского во время разговора в небольшом помещении вдруг выхватывает пистолет и начинает угрожать людям в гражданской одежде. Он требует, чтобы они что-то сделали, и указывает им рукой на пол. Вскоре он открывает огонь. Один из людей в гражданском успевает убежать, второй пытается забрать пистолет и получает пулю, падает на пол. Полицейский выбегает вслед за скрывшимся.

Напомним, полицейский открыл огонь по сотрудникам управления внутренней безопасности вечером 18 сентября во время его задержания по подозрению в получении взятки в две тысячи рублей. Один из правоохранителей погиб на месте, второй попал в реанимацию. Угрозы его жизни нет. Стрелок был задержан на месте. Лайф узнал, что на службе у стрелявшего были проблемы.