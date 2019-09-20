Актёра Устинова отпустили под подписку о невыезде

Осуждённого актёра Павла Устинова освободили под подписку о невыезде. Тем самым Мосгорсуд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры.

— Суд постановил: изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, — огласила решение судья Юлия Манеркина.

Устинов будет под подпиской о невыезде до апелляции на приговор. Ожидается, что актёр покинет СИЗО до конца дня.

Во время заседания стало известно, что Росгвардия выдала Павлу Устинову положительную характеристику.

Напомним, актёра Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа. Решение суда вызвало широкий общественный резонанс.