В Казахстане вызволили из 30-летнего рабства гражданина СССР

Дмитрий уехал из РСФСР в КазССР на заработки ещё до распада Советского Союза и оказался в неволе.

Родившийся на территории Российской Социалистической Федеративной Советской Республики мужчина провёл несколько десятков лет в трудовом рабстве в Казахстане. О невольнике по имени Дмитрий в полицию сообщили представители общественного фонда "Дамыту" ("Развитие").

— Руководитель фонда Нина Косюк сообщила, что Дмитрий приехал из России на заработки ещё до распада Советского Союза. Потом он попал в рабство в тогдашней Кокчетавской области, а после — в Алматинской области, — уточнила пресс-служба полиции Костанайской области Казахстана.

Сейчас миграционная служба начала процесс определения гражданства мужчины с советским паспортом. Для установления личности и гражданства Дмитрия были сделаны запросы в посольство РФ в Нур-Султане. По результатам процесса он вернётся в Россию или получит паспорт гражданина Казахстана.

Ранее сообщалось, что два жителя Батайска Ростовской области держали в рабстве 14 человек.