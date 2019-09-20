"Искандеры" и "Дуэты". Минобороны показало видео с учений "Центр-2019"

В ролике показана работа вертолётных звеньев, ракетных комплексов и кораблей Каспийской флотилии.

Министерство обороны России подготовило видеоотчёт о некоторых этапах проведения широкомасштабных стратегических учений российской армии "Центр-2019". В частности, показана работа экипажей ракетных кораблей Каспийской флотилии совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО). По сценарию манёвров, моряки и лётчики отразили воздушные удары условного противника, роль которого играли штурмовики Су-25 ВКС РФ.

При сближении с кораблями "Дагестан" и "Град Свияжск" экипажи штурмовиков осуществили постановку осветительных авиабомб САБ-250. Корабли для отражения условной атаки использовали 30-миллиметровые артиллерийские комплексы "Палаш" и "Дуэт".

В общей сложности в учениях в акватории Каспийского моря было задействовано до 15 боевых кораблей, свыше 150 единиц бронетанковой и иной техники и более 20 летательных аппаратов армейской авиации.

Также на видео показана работа транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ "Терминатор" на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

В это же время на полигоне Шыгыс боевое слаживание отрабатывали военнослужащие России и Республики Казахстан.

Как сообщал Лайф, президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков приехали на полигон Донгуз в Оренбургской области и понаблюдали за активной фазой стратегических учений. Президент Киргизии заявил, что "Центр-2019" вызывает гордость и производит огромное впечатление.

Напомним, в учениях "Центр-2019" принимают участие около 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, примерно 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия проходят с 16 по 21 сентября на общевойсковых полигонах в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, в Дагестане и Алтайском крае, а также в акватории Каспийского моря.