В Минобороны отреагировали на "удар" США по Калининградской области

Система ПВО в Калининградской области способна отразить любую атаку США, в том числе и их истребителями пятого поколения. Об этом журналистам заявили в Минобороны РФ.

— Калининградская область Российской Федерации надёжно защищена от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залётными американскими генералами, — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что натовским пилотам хорошо известны возможности российских систем ПВО.

Ранее американские СМИ сообщили, что стратегический бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области в марте.