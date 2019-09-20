В Минобороны отреагировали на "удар" США по Калининградской области

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Фото © Smith Collection / Gado / Getty Images

Система ПВО в Калининградской области способна отразить любую атаку США, в том числе и их истребителями пятого поколения. Об этом журналистам заявили в Минобороны РФ.

Калининградская область Российской Федерации надёжно защищена от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залётными американскими генералами, — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что натовским пилотам хорошо известны возможности российских систем ПВО.

Ранее американские СМИ сообщили, что стратегический бомбардировщик ВВС США В-52 отрабатывал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области в марте.

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