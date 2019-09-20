Мама Павла Устинова назвала победой изменение меры пресечения её сыну

По словам женщины, сегодняшнее судебное заседание прошло совершенно по другому сценарию и внушало оптимизм.

Татьяна Устинова, мама актёра Павла Устинова, приговорённого к трём с половиной годам тюрьмы за причинение травмы сотруднику ОМОНа во время незаконного митинга в Москве, назвала победой решение об изменении меры пресечения сыну на более мягкую.

— Считаю, это победа всех нас. Сегодняшний праздник, а его можно назвать праздником маленького правосудия, которое должно было осуществиться после первого заседания по апелляции меры пресечения, когда судья решил, что он (Павел Устинов. — Прим. Лайфа) заслуживает только СИЗО и особо опасный для общества человек. Сегодня уже совершенно с другим чувством я сижу на суде, потому что другой расклад событий. И, конечно, было очевидно, что после такого общественного бума решение стало другим. Теперь он не опасен, он может находиться дома. Считаю, это победа всех нас, — заявила женщина после заседания суда.

Отметим, Павел Устинов сможет покинуть СИЗО сразу после того, как постановление суда в отношении него поступит в изолятор.

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. Приговор вызвал широкий общественный резонанс. Он будет оспариваться в вышестоящей инстанции.