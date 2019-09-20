Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 20 сентября, подпишет соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Об этом объявил официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.
— Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии, — уточнил белорусский дипломат.
Соглашение об упрощении визового режима между Минском и Европейским союзом предполагает снижение стоимости шенгена с 60 до 35 евро и снижение срока выдачи визы до десяти дней.
Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности превратить Минск в столицу США ради проведения легкоатлетического матча Европа — США в 2021 году.
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