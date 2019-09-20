Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

После вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан республики составит 35 евро вместо 60.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 20 сентября, подпишет соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом. Об этом объявил официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.

— Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии, — уточнил белорусский дипломат.

Соглашение об упрощении визового режима между Минском и Европейским союзом предполагает снижение стоимости шенгена с 60 до 35 евро и снижение срока выдачи визы до десяти дней.

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности превратить Минск в столицу США ради проведения легкоатлетического матча Европа — США в 2021 году.