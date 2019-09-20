Жителей столицы приглашают на праздник в "Москвариум" потрогать морского огурца

Ихтиологи проведут познавательные занятия о морях России, интересные и для детей, и для взрослых.

В "Москвариуме", который расположен в столичном комплексе ВДНХ, пройдёт празднование Всемирного дня моря. С 26 по 29 сентября гостей ожидает развлекательная и познавательная программы.

— Специалисты расскажут о богатейшей флоре и фауне Белого, Балтийского, Чёрного и Японского морей. На занятиях особое внимание будет уделено работе с контактными аквариумами. Под чутким руководством ихтиологов посетители смогут прикоснуться к удивительным обитателям Японского моря: амурской морской звезде, патирии гребешковой и морским огурцам — трепангам, — сообщает "Москвариум" о своих программах.

Основной площадкой праздника станет второй этаж "Москвариума". Там будут проходить морские спектакли, например, интерактивное шоу "На морском дне" о приключения русалочки или "Кругосветное путешествие" о приключениях на батискафе, познавательные уроки, розыгрыши призов. Детям и взрослым дадут возможность провести химические опыты и посмотреть шоу мыльных пузырей.

Телеканал OCEAN-TV организует фотовыставку подводного фотографа Андрея Городисского. На основную программу праздника в "Москвариуме" будет бесплатный вход.

Этим летом "Москвариум" оказался в списке самых необычных мест для свадеб в Москве.