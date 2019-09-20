Француженка из дробовика обстреляла прохожих в центре Лиона

Женщина открыла огонь из дробовика прямо из окна квартиры на улице Вильруа во французском Лионе, пострадал один человек. По данным телеканала France 3, пуля попала в руку проходившей мимо женщины.
Злоумышленница забаррикадировалась в квартире. Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом Raid начало операцию по её задержанию. Район перекрыт, ученикам местных образовательных учреждений запрещено покидать помещения.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё шесть получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
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