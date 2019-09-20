Француженка из дробовика обстреляла прохожих в центре Лиона

Злоумышленница забаррикадировалась в доме, в районе проводится спецоперация по её задержанию.

Женщина открыла огонь из дробовика прямо из окна квартиры на улице Вильруа во французском Лионе, пострадал один человек. По данным телеканала France 3, пуля попала в руку проходившей мимо женщины.

Злоумышленница забаррикадировалась в квартире. Спецподразделение французской полиции по борьбе с терроризмом Raid начало операцию по её задержанию. Район перекрыт, ученикам местных образовательных учреждений запрещено покидать помещения.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё шесть получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.