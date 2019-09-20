Вперыве опубликованы характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35

Названы тактико-технические характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35. Как отмечает производитель самолётов, машины будут представлены в двух модификациях — одноместный МиГ-35 и двухместный МиГ-35Д. При этом оба варианта созданы на базе технологии истребителей пятого поколения.
— Для серийного производства самолётов модернизирована и успешно функционирует производственно-технологическая база, обеспечивающая возможность выпуска самолётов высокими темпами и с высоким уровнем качества, — говорится в сообщении корпорации "МиГ".
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. По дальности полёта новая машина превосходит предшественников в полтора раза.
— Максимальный взлётный вес — 24 500 кг
— Максимальная внешняя нагрузка — 6500 кг
— Максимальная тяга — до 18 000 кгс
— Максимальная скорость — 2100 км/ч
— Практический потолок — 16 000 м
— Максимальная эксплуатационная перегрузка — 9G
— Максимальная дальность полёта — 3000 км
Главные преимущества самолёта по сравнению с предыдущими моделями — улучшенная малозаметность для радаров, авионика нового поколения, включающая радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решёткой, оптико-локационную станцию, современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации. Всё это позволит МиГ-35 успешно выполнять боевые задачи практически в любых погодных условиях.
На внешний подвеске самолёта предусмотрено девять точек крепления различного вооружения:
— управляемые ракеты класса "воздух — воздух" малой, средней и большой дальности;
— ракеты класса "воздух — поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей;
— корректируемые авиационные бомбы;
— неуправляемые ракеты;
— авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг.
Также на вооружении МиГ-35 находится встроенная автоматическая 30-миллиметровая пушка.
Максимальная скорость истребителя составляет более 2,2 Маха. Электроника машины позволяет брать на сопровождение до 30 целей на дальности до 160 километров.
О начале серийного производства таких самолётов сообщалось в августе этого года. Два истребителя уже в боевом строю ВКС РФ.
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