МИД РФ расценил как угрозу "план" США по прорыву ПВО Калининграда

В ведомстве считают, что подобные высказывания показывают лёгкость, с которой американская элита оперирует столь серьёзными вопросами, как мировая безопасность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственным заявление американского генерала Джеффри Ли Харригяна о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде.

— Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы. Во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой лёгкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует столь серьёзными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, — заявила она на брифинге.

По мнению Захаровой, данное высказывание также является показателем глупости. Дипломат уверена, что умные люди, которые действительно выражают интересы соотечественников, никогда не станут произносить подобные слова, поскольку у них есть понимание относительно их последствий. Речь идёт о нанесении репутационного ущерба своей стране, пояснила она.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал, что у Пентагона есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде на случай российской "агрессии" в Европе. В Минобороны РФ объяснили, почему региону не страшны подобные угрозы.