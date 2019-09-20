Кремль назвал внутренним делом Белоруссии упрощение визового режима с ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал намерение лидера Белоруссии Александра Лукашенко подписать соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима.
Песков отметил, что это внутреннее дело Белоруссии и оно не скажется на интеграции республики с Россией.
— Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Белоруссией, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнёрами, — пояснил Песков позицию Кремля.
Он напомнил, что до замораживания отношений между Москвой и Брюсселем они вели такие же переговоры по визовому режиму и они были в продвинутой стадии.
Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан республики составит 35 евро вместо 60.
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