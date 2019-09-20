Песков отреагировал на "план" США о прорыве ПВО Калининграда

Безопасность всех регионов России, в том числе и Калининградской области, обеспечена на должном уровне. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Харригяна, что у американцев есть план взлома ПВО Калининграда.

— Единственное, что можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне, — пояснил представитель Кремля.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян рассказал, что у Пентагона есть план по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининграде на случай российской "агрессии" в Европе. В Минобороны РФ уже объяснили, почему региону не страшны подобные угрозы.