Песков раскрыл, чем Путин занимается в свободное время

Решение некоторых вопросов невозможно без участия президента в любой день недели.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, чем занимается глава государства Владимир Путин в свободное время. По словам Пескова, российский лидер почти не имеет полноценных выходных, а в редкие свободные часы предпочитает встречи с близкими и занятия спортом.

Песков рассказал, что к главе государства ежедневно поступают ведомственные доклады, и многие документы не могут вступить в силу без подписи президента, а принятие решений по оперативным вопросам не ждёт будних дней.

— Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом. Вы знаете, он это делает регулярно. Встречается с родными и близкими, — отметил Дмитрий Песков.

Недавно Песков рассказал Лайфу, что у Владимира Путина не нашлось времени на отпуск в этом году.