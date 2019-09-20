У москвича из кармана брюк незаметно украли миллион

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Индивидуальный предприниматель недосчитался круглой суммы на парковке на улице Краснопрудной.

У бизнесмена в центре Москвы прямо из кармана похитили один миллион рублей. Кража произошла вечером 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— На парковке на улице Краснопрудной двое неизвестных тайно похитили из кармана надетых на потерпевшем брюк один миллион рублей и скрылись, рассказали агентству "Москва" в главке.

Потерпевший — индивидуальный предприниматель 1978 года рождения. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", злоумышленников разыскивают.

Ранее сообщалось, что безработного москвича ограбили почти на 3 миллиона рублей.

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