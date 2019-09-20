У Сергея Паука Троицкого случился приступ из-за "нервного истощения"

53-летний рокер жаловался на тяжесть в груди, медики поставили ему диагноз: гипертоническая болезнь II стадии.

У лидера группы "Коррозия металла" Сергея Паука Троицкого случился приступ перед заседанием в Мытищинском суде, где должен быть процесс по делу о вождении музыканта в нетрезвом виде. Как сообщает Пятый канал, у рокера случился приступ, он буквально сполз по стенке здания, когда вышел покурить.

— Он почувствовал тяжесть в груди, у него периодически сердцебиение сбивалось, отдавало в левую руку, — сообщила его представитель Мария Рунова.

Ему вызвали скорую. Прибывшие медики поставили ему диагноз "гипертоническая болезнь II стадии" и сделали укол. От госпитализации Паук отказался.

В свою очередь "Ридус" уточняет, что рокеру могло стать плохо из-за нервного истощения.

Как уже сообщал Лайф, в июне Сергея Троицкого задержали в Мытищах за повторную езду за рулём в состоянии алкогольного опьянения.