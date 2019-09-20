Кремль не отреагировал на призыв Золотова "отдать" срок Устинова блогеру Синице

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что со стороны Кремля не было никакой реакции на призыв главы Росгвардии Виктора Золотова "перевести" три с половиной года колонии актёра Павла Устинова блогеру Владиславу Синице.

— Нет, никакой реакции Кремля нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Павла Устинова приговорили к трём годам и шести месяцам колонии. Тверской суд Москвы признал его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа. С призывом к смягчению вердикта выступил ряд культурных деятелей. Золотов в свою очередь отметил, что срок актёра нужно приплюсовать блогеру Синице, которого приговорили к пяти годам колонии за призывы убивать детей полицейских.

Сегодня Павлу Устинову на время судебных разбирательств изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Ожидается, что он в ближайшее время выйдет из СИЗО.