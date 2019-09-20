Forbes составил список самых высокооплачиваемых рэперов мира

Доход самого богатого артиста этого года почти в два раза превысил показатель прошлогоднего лидера рейтинга.

Американский рэпер Канье Уэст с годовым доходом в размере 150 миллионов долларов признан самым высокооплачиваемым хип-хоп-исполнителем в мире. Такие данные приводит издание Forbes в своём ежегодном рейтинге.

На втором месте в списке расположился лидер прошлого года — рэпер Jay-Z. Его доход оценён журналистами в 81 миллион долларов. Третья строчка списка с показателем 75 миллионов долларов — за рэпером Дрейком.

Четвёртое и пятое место соответственно заняли P.Diddy, заработавший за последний год 70 миллионов, и Трэвис Скотт (58 миллионов долларов).

Замыкают десятку самых высокооплачиваемых хип-хоп-исполнителей Эминем ($50 млн), DJ Khaled ($40 млн), Кендрик Ламар ($38,5 млн), Migos ($36 млн) и Дональд Гловер ($35 млн).

Как подытожил Fobes, суммарный доход рэперов за последний год составил 860 миллионов долларов, что на 33% больше по сравнению с показателями прошлогоднего рейтинга.

Как сообщал Лайф, ранее Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых звёзд мира.