Москвичи смогут посадить деревья в рамках акции "Сохраним лес"

Для участников фестиваля, который пройдёт в парке Горького, выступят Ольга Бузова, Полина Гагарина и другие звёзды.

Более трёх с половиной миллионов деревьев высадили участники всероссийской акции "Сохраним лес", которая впервые проводится в рамках нацпроекта "Экология". Москвичи смогут поддержать кампанию на мероприятии "Экофест-2019" 21 сентября. Об этом сообщила пресс-служба "Рослесхоза".

— В рамках экофестиваля через онлайн-платформу можно будет выбрать регион, вид саженца, назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат... В течение дня для гостей фестиваля выступят популярные исполнители: Две Маши, Ольга Бузова, "Дискотека Авария", IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes, — говорится в сообщении.

Организаторы кампании "Экофест-2019" приглашают всех неравнодушных к природе и экологии москвичей и гостей столицы в парк Горького завтра, 21 сентября, в 13:00.

Всероссийская акция по восполнению лесов стартовала 14 сентября. К кампании присоединились звёзды эстрады, а также культурные и политические деятели. В их числе певица Зара и пианист Денис Мацуев. До 31 октября по всей стране планируется высадить порядка 30 миллионов деревьев.

Ранее Минприроды обновило оценку стоимости всех охотничьих животных, а также лесных и водных ресурсов в России.