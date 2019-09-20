Проблемный Galaxy Fold раскупили в день открытия европейского предзаказа

Первый из партии смартфонов с гибким экраном раскупили до старта продаж сразу в нескольких странах: Франции, Германии, Великобритании и Сингапуре.

Сколько именно устройств было предзаказано, Samsung не уточняет. Однако точно известно, что партии в перечисленных странах меньше тех, что были проданы по предзаказу в Южной Корее. Там в стартовый день было продано 4000 устройств. Ещё 20 000 Galaxy Fold ушли с молотка во вторые сутки.

Отметим, что в Великобритании продаётся версия Galaxy Fold с 5G. За неё просят 1900 фунтов стерлингов. В остальные страны приехала обычная LTE-версия. В Германии и Франции — по цене 2100 евро, непосредственно в Сингапуре — 3088 сингапурских долларов. Все цены — выше, чем на родине.

В Россию Galaxy Fold тоже приедет, но позже. Ожидается, что у нас предзаказ стартует в октябре.