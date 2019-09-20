В дагестанской колонии заключённые устроили беспорядки

Попытку дестабилизировать обстановку в учреждении предприняло несколько осуждённых, которые подговорили других зэков.

В колонии общего режима № 7 в дагестанском посёлке Тюбе заключённые устроили беспорядки. Что именно стало причиной недовольства осуждённых, пока не сообщается.

— 20 сентября 2019 года несколько осуждённых, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку в учреждении путём вовлечения других осуждённых в проведение протестных действий, направленных на нарушение режима содержания и неповиновения требованиям администрации, — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Дагестану.

На место происшествия выехали представители руководства регионального УФСИН и махачкалинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курбан Курбанов. В ведомстве отметили, что беспорядки удалось подавить без применения силы.

А несколько дней назад подобный инцидент имел место в исправительной колонии № 2, которая находится в центре Екатеринбурга.