Россиянам рассказали, какая их ждёт зима

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму. Температурный фон будет выше и около показателей многолетних значений, только февраль ожидается холоднее, чем в прошлом году, говорится на официальном сайте метеорологов.

— В целом за 6 месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений, — отмечают синоптики.

Так, в центральный районах Сибирского федерального округа и Чукотке декабрь обещает быть теплее, чем в прошлом году. В Западной Сибири температурные показатели будут ниже нормы, в остальных же регионах столбики термометра будут находиться около средних многолетних значений

В январе температура также будет на уровне нормы, кроме Якутии: там обещают холоднее обычного. Что касается февраля, то температуру воздуха ниже обычного ожидают в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа.