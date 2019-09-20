В Киеве допустили возможность закупки российского газа

Украинский министр заявил, что его страна может рассмотреть такой вариант развития событий при условии рыночных отношений.

Власти Украины не исключают, что могут возобновить закупку газа в России. Об этом заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Алексей Оржель. Он назвал уже идущие переговоры конструктивными.

— Если мы исключаем полностью политический момент и нет никакого давления с российской стороны политического, и мы переходим в чисто экономические отношения, которые взаимовыгодны и выгодны для Украины, хочу подчеркнуть, то мы будем это рассматривать, — заявил Оржель.

По его словам, Киев настаивает, чтобы цена на природный газ формировалась рыночно, чтобы она снижалась при больших объёмах закупок.

Накануне Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа, но при условии, что Киев примет на себя международные обязательства.