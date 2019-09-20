Эксперты назвали самые дорогие и необычные автомобили в лизинге

Вместе с седанами и лимузинами среди них есть спорткары, внедорожники и бронированные авто.

Mercedes, Bentley, Rolls-Royce, Porsche и Lamborghini — автомобили премиум-класса именно этих марок предпочитают брать в лизинг российские компании. Об этом свидетельствуют данные профильных фирм, опубликованные РИА "Новости".

Самыми популярными среди дорогих автомобилей стали Rolls-Royce Cullinan, Wraith или Phantom, стоимость которых варьируется от 17 до 33 миллионов рублей. В разных комплектациях российские бизнесмены также предпочитают Bentley Continental стоимостью 15–21 миллион рублей и Mercedes-Benz G-класса — 10–19 миллионов рублей. В десятку популярных авто премиум-класса входят Bentley моделей Bentayga, Continental GT и Continental (13–20 миллионов рублей), Lamborghini Urus и Huracаn (17–19 миллионов рублей), Porsche Cayenne, 911 Carrera и Panamera (10–13 миллионов рублей).

Однако одной из самых дорогих моделей, заказанных в лизинг, стал бронированный Mercedes-Maybach S 650 стоимостью свыше 50 миллионов рублей.

Согласно данным лизинговой компании "Европлан", в их портфеле числится суперкар Aston Martin DB11 стоимостью около 16 миллионов рублей. Компании Carcade, "Европлан" и "ВТБ лизинг", которые также работают в сегменте электромобилей, поставляли автомобили Jaguar I-Pase и Tesla, включая Model X. Но, как отмечают представители компаний, случаи специфических решений по индивидуализации авто встречаются нечасто.

— Дело в том, что предоставляемые клиентам на условиях финансовой аренды автомобили чаще всего находятся на балансе лизингодателя и не всегда по истечении договора лизинга выкупаются клиентами, то есть лизингодателю впоследствии приходится реализовывать эти машины. Необычные цветовые решения, аэрография при этом резко снижают ликвидность автомобиля на вторичном рынке, — отмечает гендиректор "Газпромбанк лизинга" Максим Агаджанов.

Самыми популярными необычными комплектациями поставляемых в лизинг авто в компаниях назвали кабриолеты, бронированные машины, оклеенные цветной плёнкой или с индивидуальным интерьером салона.

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