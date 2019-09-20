Катастрофа SSJ-100 и посадка A321 на поле обошлись страховщикам в $90 млн

Это общая сумма за потерю лайнеров, которую страховая компания выплатит перевозчикам и лизингодателям.

"Альфастрахование" раскрыло размер ущерба за сгоревший в Шереметьево "суперджет" и совершивший аварийную посадку в кукурузном поле самолёт А321 "Уральских авиалиний". Суммы озвучил заместитель гендиректора компании, президент Международного союза авиакосмических страховщиков Илья Кабачник.

— Страховые выплаты компании "Альфастрахование" по каско лизингодателю "ВЭБ-лизингу" за повреждение самолёта авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в Шереметьево 5 мая 2019 года, составляют $43,5 миллиона, — рассказал он журналистам.

Посадка Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье 15 августа 2019 года обошлась страховщику в ещё большую сумму — $46,1 миллиона. По словам Кабачника, деньги по авиакаско за не подлежащий восстановлению самолёт ещё не выплачены лизинговой компании. Какой-то процент от указанной суммы должен получить авиаперевозчик.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек.

А А321 "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку на кукурузное поле неподалёку от подмосковного аэропорта Жуковский 15 августа. Благодаря профессионализму экипажа все остались живы. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, а также наградил орденом Мужества остальных членов экипажа.