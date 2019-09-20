Владелец пропавшего татуированного кота Беси пообещал за него полмиллиона

Блогер из Свердловской области Кара Файт пообещал за возвращение своего прославленного татуированного кота Беси полмиллиона рублей. Агентство URA.ru отмечает, что поиски животного длятся уже пять дней.
Если кота Беси какие-то люди удерживают насильно, блогер, а помимо того и тренер смешанных единоборств, пообещал им "десятикратную боль".
— Поймите, что скрывать постоянно не получится, — есть друзья, ваши соседи и прочие. Всё равно всплывёт информация, дело времени. Надеюсь на ваше благоразумие, — написал он в "Инстаграме".
Владелец животного заявляет, что кот мёрзнет и дома, а холодную погоду на улице он может не пережить.
О самом факте пропажи животного Лайф сообщал на днях. Кота в татуировках сложно перепутать с другим. У него на голой груди набит веер из карт и "воровских звёзд", на спине женское лицо, есть тату даже на морде.
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